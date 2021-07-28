Минобороны КНР заявило, что Китай и Россия должны укреплять сотрудничество по Афганистану

ПЕКИН, 28 июля. /ТАСС/. Пекин и Москва должны укреплять сотрудничество в условиях изменяющейся ситуации в Афганистане и Центральной Азии. Об этом в среду заявило Министерство обороны КНР.

"Реагируя на изменения ситуации в Афганистане и Центральной Азии и совместно борясь с терроризмом, обе стороны должны сближать свои подходы, формировать консенсус, укреплять сотрудничество и координировать действия", - говорится в сообщении, опубликованном китайским министерством по итогам встречи в Душанбе глав военных ведомств России и Китая Сергея Шойгу и Вэй Фэнхэ.

Министры обороны согласились, что Пекин и Москва должны "решительно защищать основные интересы Китая и России, международную справедливость, а также региональную безопасность и стабильность".

"Обе стороны должны продолжать укреплять всестороннее и всепогодное стратегическое сотрудничество для поддержания стабильного развития и функционирования китайско-российских отношений на высоком уровне", - говорится в сообщении Минобороны КНР.

Столкновения между правительственными силами Афганистана и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) стали более частыми после заявления президента США Джо Байдена, который 14 апреля объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По состоянию на 13 июля США более чем на 95% завершили вывод своих войск. Афганские официальные лица неоднократно сообщали, что талибы наращивают темпы наступления.