СМИ: в Ираке задержали 14 боевиков ИГ

КАИР, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники контртеррористического управления Ирака задержали в различных провинциях страны 14 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), включая главарей экстремистов. Об этом, как сообщил телеканал Al Sumaria, заявил в среду представитель командующего Вооруженными силами республики Яхья Расул.

По его словам, в частности, силовикам удалось поймать одного из лидеров банд ИГ в столичном регионе по прозвищу Абу Муаз. Его арест вывел правоохранительные органы на других членов террористической сети, в доме у которых были обнаружены взрывчатые вещества.

Шестеро радикалов пойманы в провинции Анбар. Кроме того, один боевик, планировавший подрывы высоковольтных линий, задержан в Салах-эд-Дине. Двух главарей местной ячейки террористов силовики поймали в провинции Сулеймания.

Боевики из ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. После поражения группировки в Ираке, о котором власти объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности в стране заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад.

Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах рейды по уничтожению террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.