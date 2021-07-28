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Пандемия COVID-19
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Власти Франции заявили, что четвертая волна пандемии охватила все регионы страны

Санитарная ситуация продолжает ухудшаться

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Четвертая волна пандемии коронавируса охватила все регионы Франции. Об этом в среду сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

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"Санитарная ситуация продолжает ухудшаться, - отметил он. - Четвертая волна пандемии затронула всю территорию Франции".

По словам Атталя, вспышки заболеваемости наблюдаются по всей стране и "практически все департаменты находятся в красной зоне" по скорости распространения заболевания. Представитель правительства отметил, что во вторник было зафиксировано почти 27 тыс. новых случаев, тогда как в среднем ежедневный прирост составляет 19 тыс. случаев за последние семь дней.

"В то же время мы отмечаем резкий контраст между количеством новых случаев и количеством пациентов, которым требуется госпитализация. Особенно в сравнении с предыдущей волной заболеваемости", - добавил он. Атталь заявил, что улучшение этого показателя во многом связано с массовой вакцинацией населения, благодаря которой удалось снизить нагрузку на систему здравоохранения.

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