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СМИ: сирийские войска отбили атаку террористов в Дейр-эз-Зоре

Боевики пытались захватить нефтяную вышку. В ходе столкновения погибли семь солдат, сообщил телеканал Al-Hadath

БЕЙРУТ, 28 июля. /ТАСС/. Бойцы сирийской армии отразили в среду нападение террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) на юге провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщил вещающий из Дубая телеканал Al-Hadath, банды ИГ пытались захватить нефтяную вышку, расположенную в районе Джебель-эль-Башари. По его информации, в ходе столкновения погибли семь солдат, есть раненые, их численность не приводится. Встретив отпор, террористы отступили вглубь пустыни.

Al-Hadath отмечает, что банды ИГ активизировали в июле свои вооруженные вылазки на стыке границ провинций Дейр-эз-Зор и Ракка. Их атакам подверглись десятки армейских позиций, в результате правительственные войска и ополченцы понесли потери. Командование ВС республики перебросило в восточные регионы страны воинские подкрепления с целью проведения антитеррористических операций.

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