США расширили антисирийские санкции

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты вводят санкции в отношении 8 учреждений пенитенциарной системы Сирии и пяти должностных лиц разведслужб арабской страны. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Министерства финансов США.

В общей сложности новые ограничения были введены в отношении восьми физических лиц, практически все они, по версии американских властей, связаны с сирийскими разведслужбами, говорится в уведомлении на сайте ведомства. Один из фигурантов списка является гражданином Таджикистана, остальные - сирийцы.