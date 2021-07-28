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США расширили антисирийские санкции

Рестрикции введены в отношении восьми учреждений пенитенциарной системы Сирии и пяти должностных лиц разведслужб страны
Дамаск AP Photo/Bassem Tellawi
Описание
Дамаск
© AP Photo/Bassem Tellawi

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты вводят санкции в отношении 8 учреждений пенитенциарной системы Сирии и пяти должностных лиц разведслужб арабской страны. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Министерства финансов США.

В общей сложности новые ограничения были введены в отношении восьми физических лиц, практически все они, по версии американских властей, связаны с сирийскими разведслужбами, говорится в уведомлении на сайте ведомства. Один из фигурантов списка является гражданином Таджикистана, остальные - сирийцы.

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