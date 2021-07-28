Педро Кастильо официально вступил в должность президента Перу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 июля. /ТАСС/. Педро Кастильо, избранный президентом Перу от леворадикальной партии "Свободное Перу", в среду официально вступил в должность главы государства. Церемонию инаугурации транслировал на своей странице в YouTube телеканал America Noticias.

Кастильо в сопровождении супруги прибыл в здание Конгресса (однопалатного парламента Перу), где ему предстояло принять присягу. Он был одет во френч с элементами традиционной национальной вышивки (такие ранее использовали экс-президенты Боливии и Эквадора Эво Моралес и Рафаэль Корреа). На голове у Кастильо была традиционная белая шляпа, ставшая одной из его визитных карточек. Данный головной убор, получивший широкое распространение среди членов крестьянских отрядов самообороны в провинции Кахамарка, призван подчеркнуть его крестьянское происхождение.

"Я, Хосе Педро Кастильо Терронес, клянусь перед Богом, моей семьей, братьями и сестрами перуанцами, крестьянами, коренными народами, рондеро (члены крестьянских организаций самообороны - прим. ТАСС), учителями, рабочими, детьми и женщинами исполнять обязанности президента Республики [Перу] в период с 2021 по 2026 год. За народ Перу, страну без коррупции и новую конституцию", - сказал новый глава государства. После этого председатель парламента Мария дель Кармен Альва Прието надела на Кастильо парадную ленту цветов национального флага - один из символов президентской власти.

Среди почетных гостей торжественных мероприятий по случаю инаугурации президента были король Испании Филипп VI, президенты Аргентины Альберто Фернандес, Боливии Луис Арсе, Колумбии Иван Дуке, Чили Себастьян Пиньера и Эквадора Гильермо Лассо, вице-президенты Бразилии и Парагвая Антониу Гамилтон Моурау и Уго Веласкес, главы МИД Мексики и Уругвая Марсело Эбрард и Франсиско Бустильо.

Состав будущего кабинета министров Кастильо, а также имя его главы до сих пор не оглашены. Будущий председатель правительства принесет присягу в четверг, министры - в пятницу. Ранее эта церемония была запланирована на вечер среды.

Во втором туре выборов, состоявшемся 6 июня, Кастильо одержал победу, заручившись поддержкой 50,12% избирателей. Его оппонентку Кейко Фухимори от правой партии "Народная сила" поддержали 49,8%. Причиной успеха Кастильо политологи называют значительную поддержку сельского населения, недовольного большой разницей в уровне жизни между столицей Лимой и сельскими районами страны.

В новость внесена правка (21:22 мск) - передается с исправлением года окончания президентского срока, верно - 2026