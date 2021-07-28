Минобороны Эстонии пообещало Литве помощь в борьбе с миграционным кризисом

ТАЛЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил в среду, что окажет всестороннюю поддержку Литве в борьбе с миграционным кризисом.

"Силы обороны Эстонии уже оказали практическую помощь Литве, и мы готовы продолжить эту поддержку, направив в Литву наши беспилотники, - приводит его слова агентство BNS. - Эстония также готова помочь Литве в организации тендеров. Я считаю, что мы должны попросить помощь и поддержку и у наших союзников по НАТО".

В ходе видеоконференции с главами оборонных ведомств Латвии Артисом Пабриксом и Литвы Арвидасом Анушаускасом Лаанет заявил также, что "Литва попала под гибридную атаку, в результате которой создалась кризисная ситуация в сфере безопасности, напрямую влияющая на положение как в странах Балтии, так и в регионе в целом".

Министры обороны страны Балтии договорились в нынешней ситуации чаще обмениться информацией о своей деятельности и принимаемых мерах.

Калле Лаанет 24 июля пообещал безвозмездно направить в Литву 100 км колючей проволоки, чтобы Литва могла ускорить укрепление границы, а также три беспилотных летательных аппарата для контроля ситуации на границе. Первые 50 км проволоки были направлены в Литву 26 июня.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 027 нелегалов, что более чем в 37 раз превышает показатель за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.