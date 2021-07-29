В КНР заявили, что американский эсминец совершил проход через Тайваньский пролив

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Американский ракетный эсминец совершил проход через Тайваньский пролив. Об этом в четверг заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

"28 июля американский ракетный эсминец Benfold совершил проход через Тайваньский пролив", - говорится в его заявлении. По словам Ши И, военные и морские силы Китая на протяжении всего времени вели наблюдение за американским эсминцем и сопровождали его.

"Соединенные Штаты многократно совершали подобные провокационные действия. Факты демонстрируют, что США являются крупнейшим нарушителем мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также крупнейшим источником рисков в регионе", - указал официальный представитель.

Он также отметил, что Восточная зона боевого командования НОАК готова реагировать на любые угрозы и провокации, решительно защищать суверенитет и территориальную целостность страны.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.