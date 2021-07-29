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Новый посол Китая в США Цинь Ган прибыл в Вашингтон

Цинь Ган стал 11-м послом Китая в Соединенных Штатах

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Новый посол КНР в Соединенных Штатах Цинь Ган прибыл в Вашингтон. Об этом говорится в опубликованном в ночь со среды на четверг заявлении посольства Китая в США.

"28 июля 2021 года новый чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Соединенных Штатах Цинь Ган прибыл в США, чтобы приступить к выполнению должностных обязанностей", - сообщается в документе.

Указывается, что 55-летний Цинь Ган стал 11-м послом Китая в Соединенных Штатах. Он сменил на этой должности 68-летнего Цуй Тянькая, который был назначен послом КНР в США в апреле 2013 года. В июне посольство Китая в Соединенных Штатах сообщило о том, что Цуй Тянькай в скором времени оставит свой пост и вернется на родину.

Цинь Ган родился в марте 1966 года в Тяньцзине, с 1988 года работает в структуре МИД КНР. В 2002-2005 годы занимал должность советника посольства КНР в Соединенном Королевстве, в 2005-2010 годы был заместителем главы департамента информации и печати, а также официальным представителем МИД КНР. В 2010-2011 годы был посланником посольства КНР в Великобритании, в 2011-2014 годы возглавлял департамент информации и печати МИД КНР, а также занимал должность официального представителя внешнеполитического ведомства. В 2014-2017 годы был помощником министра иностранных дел и возглавлял департамент протокола МИД, с 2018 года занимал должность заместителя министра иностранных дел Китая.

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