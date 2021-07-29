Блинкен не стал говорить о возможности введения санкций за покупку Индией С-400 у России

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен ожидает, что ситуация вокруг приобретения Индией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и возможных последствий этой сделки для отношений между Вашингтоном и Нью-Дели прояснится в ближайшие месяцы. В интервью газете The Times of India, текст которого был распространен в среду вечером пресс-службой Госдепартамента, Блинкен не стал говорить о потенциальных рестрикциях за покупку российских вооружений.

Госсекретарю был задан вопрос, как повлияет возможная доставка С-400 до конца года Индии на американо-индийские отношения, учитывая принятый в США в 2017 году закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Этот нормативно-правовой акт угрожает применением односторонних американских рестрикций в отношении государств, приобретающих у России современные крупные системы вооружений и военной техники.

"У нас есть свои законы. Мы будем применять наши законы, но мы высказали Индии обеспокоенности по этому поводу, - сказал глава дипведомства США. - Но я не хотел бы забегать вперед. Мы увидим, как развиваются [события] в ближайшие месяцы".

Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.