Около 40% немцев намерены проголосовать по почте на осенних выборах в Бундестаг

БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Примерно 40% жителей Германии выразили желание проголосовать по почте на предстоящих осенних выборах в Бундестаг. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты исследования, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA.

В опросе, проводившемся с 23 по 26 июля, приняли участие 2 104 человека старше 18 лет. По его данным, около 38% респондентов заявили, что не хотят посещать избирательные участки на федеральных выборах в сентябре, изъявив желание проголосовать по почте. Примерно столько же опрошенных - порядка 39% - планируют лично опустить бюллетень в урну для голосования в день выборов. Еще около 22% избирателей, как выяснили социологи, пока не определились.

Вместе с тем отмечается, что популярность голосования по почте значительно растет на протяжении последних лет. Так, на федеральных выборах в 2017 году свои голоса по почте отдали 28,6% жителей Германии. Четырьмя годами ранее доля проголосовавших по почте составляла 24,3%. При этом результаты опроса показали, что голосование по почте пользуется большей поддержкой среди населения Западной Германии. Кроме того, женщины чаще, чем мужчины, выбирают такой способ голосования.

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Победившая политическая сила получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. На сегодняшний день "зеленые" уступают по популярности блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.