Зеленский подписал законы о "национальном сопротивлении" и увеличении численности армии

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал в четверг законы "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности Вооруженных сил Украины. Это он сделал в ходе поездки в Житомирскую область на церемонии поздравления военных с днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Подписываю этот важный закон - о "национальном сопротивлении", который предусматривает мероприятия по сопротивлению как на территории Украины, так и на неподконтрольных территориях", - сказал глава государства. Он поставил подпись и под законом об увеличении численности ВСУ. "Это является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года, и что защита Украины для нас - наше всенародное дело", - сказал Зеленский.

Инициированный Зеленским закон Верховная рада окончательно поддержала 16 июля. Согласно документу, национальное сопротивление является составляющей комплексной обороны Украины. Он предусматривает ряд мероприятий в мирное время и в особый период на Украине с целью максимального привлечения граждан к действиям по обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, "сдерживания и отпора агрессии и нанесения противнику неприемлемых потерь, учитывая которые, он будет вынужден прекратить агрессию против Украины". Составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению. Закон вводится в действие с 1 января 2022 года.

Общее руководство национальным сопротивлением, согласно документу, осуществляет президент страны, территориальной обороной по всей стране - главнокомандующий ВСУ через командующего Силами территориальной обороны ВСУ. В нем прописаны порядок формирования и комплектования военных частей сил обороны, добровольческих формирований территориальных общин и движения сопротивления, полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов и местных властей. Определены порядок подготовки, развертывания и ведения обороны, финансирование и материальное обеспечение национального сопротивления, вопросы социальной защиты и ответственности за нарушение законов, которые касаются национального сопротивления.

Закон об увеличении численности Вооруженных сил Украины, в частности, увеличивает на 11 тыс. численность армии. Согласно документу, численность армии не будет превышать 261 тыс. человек, из которых 215 тыс. - военнослужащие. Численность ВСУ выросла для обеспечения функционирования отдельного рода армии - Сил территориальной обороны, а также дальнейшего развития системы сопротивления. С принятием законопроекта о национальном сопротивлении должна постепенно начать воплощаться военная стратегия, подписанная Зеленским. Она предусматривает замену обязательного призыва службой в резерве.