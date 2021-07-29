Председателем парламента Молдавии избрали главу пропрезидентской партии Игоря Гросу

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Председателем парламента Молдавии избран лидер поддерживающей президента Майю Санду Партии действия и солидарности (ПДС) Игорь Гросу.

"Большинством голосов на пост председателя парламента избран Игорь Гросу", - объявил в четверг председатель созданной депутатами комиссии по выборам Сергей Литвиненко. Гросу был единственным кандидатом на этот пост, так как оппозиционные фракции Блока коммунистов и социалистов и партии Шор своих кандидатов не выдвигали, а депутаты Блока бойкотировали голосование.

Избрание Гросу было фактически предрешено, так как по итогам прошедших 11 июля внеочередных парламентских выборов ПДС контролирует 63 из 101 мандата в парламенте и может самостоятельно формировать правящее большинство и правительство.

Представитель молдавской правящей Партии действия и солидарности Михаил Попшой, а также Влад Батрынча, представляющий оппозиционную Партию социалистов Республики Молдова, избраны вице-спикерами парламента страны.

"Кандидатуры Попшоя и Батрынчи поддержало большинство депутатов", - объявил после голосования председатель парламента Игорь Гросу.

В ходе заседания депутаты также намерены избрать постоянное бюро и начать формировать парламентские комиссии.