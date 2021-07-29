Депутаты оппозиции устроили протест против ковид-сертификатов в парламенте Италии

Депутатов, выставивших плакаты "Нет "грин пассу" (ковид-сертификату), призвали к порядку. В момент беспорядков в нижней палате должно было начаться голосование по одобрению очередного декрета о мерах по борьбе с пандемией. Одним из последних решений правительства стало расширение действия ковид-сертификатов на ряд общественных заведений, включая рестораны в закрытых помещениях. Начиная с 6 августа, как предполагается, документ, свидетельствующий о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или отрицательном тесте на коронавирус, нужно будет предъявлять для посещения культурных и прочих мероприятий, музеев, театров, спортивных залов, бассейнов, а также ресторанов в закрытых помещениях. Причем владельцы заведений, пускающие без "грин пассов", как и клиенты, могут облагаться штрафом в размере от €400 до €1000. В дальнейшем не исключается, что пользоваться транспортом можно будет только с ковид-сертификатом, однако пока окончательное решение по этому вопросу отложено. Как отложен и вопрос о введении обязательной вакцинации учителей в учебных заведениях.

Спор по поводу ковид-сертификатов

В связи с введением ковид-сертификатов на бытовом уровне в Италии поднялась волна протестов, как владельцев ресторанов и других увеселительных заведений, так и тех, кто возражает против вакцинации. Хотя для получения ковид-сертификата можно сдать тест, в том числе по экспресс-технологии, такая система насильно подталкивает людей к вакцинации, заявляют ее противники. Однако большая часть итальянского населения поддерживает вакцинацию, а антипрививочники подвергаются публичной критике как со стороны политиков, так и граждан. Против введения ковид-сертификатов на бытовом уровне выступают партии "Братья Италии" и по большей части "Лига", хотя последняя и входит в правящую коалицию. За последнюю неделю по всей Италии прошли акции протеста, однако в целом они были немногочисленные и незначительные. Одновременно с этим после объявления правительства о введении ковид-сертификатов внутри страны, а не только для передвижения по Европе, санитарные власти сообщают о значительном увеличении записи на прививку, особенно среди людей молодого поколения.

Проблема непризнанных вакцин

В целом кампания вакцинации в Италии идет хорошими темпами. На данный момент полностью иммунизированы почти 60% населения старше 12 лет. Общее число инъекций приближается к 70 млн. И после достигнутой с Еврокомиссией договоренности о дополнительных поставках вакцин итальянские власти надеются полностью завершить первый цикл кампании по вакцинации к октябрю.

С ковид-сертификатами связана еще немаловажная проблема. Поскольку он опирается на принятый в ЕС образец, его не могут получить итальянские граждане и иностранцы, привитые не признанными в ЕС препаратами. К таким, например, относятся многие россияне, живущие и работающие в Италии, а также все жители республики Сан-Марино, находящейся на территории Апеннин. Там при вакцинации использовалась российская прививка "Спутник V".

Как сообщили в четверг корреспонденты ТАСС в республике, ее власти ведут переговоры с итальянским правительством. "Кажется, с итальянской стороны проявляют желание найти решение", - сказал собеседник агентства, добавив, что в пятницу в Сан-Марино ожидается заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери, с которым будет обсуждаться этот вопрос. Силери, в частности, выступал с предложением при выдачи сертификата учитывать наличие антител, а не то, от какого препарата они появились у привитых.