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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Генсек ОДКБ назвал применение силы на армяно-азербайджанской границе неприемлемым

Для урегулирования конфликта должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы, подчеркнул Станислав Зась

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) считает неприемлемым применение силы на армяно-азербайджанской границе и выражает обеспокоенность в связи с опасностью эскалации напряженности в регионе. Об этом в четверг говорится в заявлении генерального секретаря организации Станислава Зася, размещенном на официальном сайте ОДКБ.

"Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы, - заявил Зась. - <...> Серьезную обеспокоенность вызывает опасность дальнейшей эскалации напряженности в регионе, что может негативно сказаться на выполнении договоренностей в трехстороннем формате, закрепленных в Заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года".

Генеральный секретарь ОДКБ приветствовал усилия России, направленные на стабилизацию обстановки в регионе. Он также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

По информации обеих сторон, 28 июля произошли интенсивные перестрелки на армяно-азербайджанской границе. По данным Баку, в результате были ранены двое азербайджанских военнослужащих, в свою очередь Ереван сообщал о трех погибших и пятерых раненых армянских военных. В тот же день по инициативе российской стороны была достигнута договоренность о прекращении огня с 09:00 мск 28 июля. Однако в четверг стороны сообщили о новых обстрелах своих позиций.

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РоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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