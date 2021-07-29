Экс-президент Афганистана надеется на дальнейшую помощь РФ по установлению мира в стране

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Бывший президент Афганистана (2004-2014) Хамид Карзай выразил надежду на дальнейшее оказание помощи со стороны России по установлению мира на территории республики.

"Я очень надеюсь, что Россия продолжит прилагать усилия к установлению мира в Афганистане, поскольку Россия - наш сосед, ее затрагивают происходящие в Афганистане события", - сказал он в четверг в интервью телеканалу "Россия-24".

Карзай напомнил о той помощи, которую РФ уже оказала Афганистану, организовав в 2018 году конференцию по ситуации в республике, а в 2021 году приняв участие во встрече расширенной тройки (РФ, США, Пакистан, Китай). "У России есть стремление и возможность проводить такого рода дипломатические инициативы в отношении Афганистана, - отметил он. - Я надеюсь, что движение в этом направлении продолжится. Сотрудничество с Россией дает нам надежду на лучшее будущее",

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) наращивают темпы наступления на ряде направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в среду, что ситуация в Афганистане стремительно деградирует и практически вышла из-под контроля властей.