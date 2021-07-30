Президент Молдавии подписала указ о выдвижении Гаврилицы кандидатом в премьеры

КИШИНЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о выдвижении Натальи Гаврилицы кандидатом в премьеры.

"Госпожа Наталья Гаврилица назначается кандидатом в премьеры", - говорится в документе, размещенном на сайте главы государства.

В нем отмечается, что Гаврилица должна представить на утверждение парламента программу и состав нового кабинета. По конституции, у нее есть на это 15 дней, однако, как заявили ранее депутаты поддержавшей ее правящей Партии действия и солидарности (ПДС), специальная сессия парламента по утверждению правительства, как ожидается, будет созвана 5-6 августа.

Глава Молдавии провела в пятницу консультации с парламентскими фракциями по вопросу назначения кандидата на пост премьера. Правящая ПДС, которая контролирует 63 из 101 мандата, предложила назначить кандидатом своего вице-председателя Гаврилицу. Она работала в правительстве Молдавии, возглавляла министерство финансов в 2019 году, когда Санду была премьером. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов заявил, что не будет голосовать за новый кабинет, но поддержит его программы, которые будут направлены на благо страны.

Досрочные парламентские выборы прошли в Молдавии 11 июля на фоне политического кризиса. После победы на президентских выборах 2020 года Санду добилась отставки правительства, сформированного Партией социалистов Республики Молдова, и заблокировала утверждение нового кабинета. Этим был спровоцирован роспуск законодательного органа, в котором у фракции поддерживающей Санду ПДС было всего 15 депутатов.