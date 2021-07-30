Зеленский назначил главой миссии Украины при НАТО Наталью Галибаренко

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Зеленский назначил Наталью Галибаренко главой миссии Украины при НАТО. Об сообщается в пятницу на сайте офиса главы государства.

"Назначить Галибаренко Наталью Николаевну главой миссии Украины при НАТО", - говорится в президентском указе.

До этого Галибаренко была послом в Британии, первым замминистра иностранных дел. В прошлом году президент уволил Галибаренко с должности посла Украины в Великобритании, назначив на этот пост бывшего министра иностранных дел Вадима Пристайко.