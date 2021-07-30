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Лукашенко подтвердил, что референдум пройдет в Белоруссии не позднее февраля 2022 года

Президент Белоруссии отметил, что на этой почве появляются разные фейки

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Конституционный референдум в Белоруссии пройдет в обозначенные Всебелорусским народным собранием сроки - не позднее февраля следующего года. Об этом заявил в пятницу президент страны Александр Лукашенко на встрече с представителями местных органов власти.

"Сейчас очень много пытаются травить разных фейков на этой почве. Еще раз подчеркиваю: мы приняли, обсуждая на Всебелорусском народном собрании, решение, что референдум должен пройти не позже февраля будущего года. Так и будет", - приводит его слова агентство БелТА.

Теги
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