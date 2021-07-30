СМИ: полиция проверяет информацию о минировании офиса президента Украины

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Сотрудники украинской полиции проверяют информацию о минировании здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Об этом сообщило в пятницу издание "Сегодня".

"Полиция уточняет детали", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе полиции позже уточнили, что проверка проводится в связи с обнаружением "подозрительной сумки", ее проверяют. При этом "каких-то сообщений о минировании не поступало". Официальной информации о результатах проверки со стороны полиции пока нет.

В пятницу у здания офиса украинского президента планируется акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества. Полиция усилила меры безопасности в районе проведения акции.