Совбез Украины ввел санкции против трех физических лиц и 24 компаний по делу о контрабанде

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел экономические санкции в отношении трех физических лиц и 24 компаний, связанных с контрабандой. Об этом сообщил его секретарь Алексей Данилов по итогам состоявшегося в пятницу заседания.

"Следующий вопрос, который мы рассматривали, это применение персональных экономических санкций. Как вы все уже знаете, мы начали работать с той категорией людей, которых в народе называют контрабандистами. Не все вошли в предыдущие списки, и эти перечни были дополнены. На этот раз такой список формировался не СБУ [Служба безопасности Украины], а МВД. В перечень вошли три физических лица", - сказал он, уточнив, что под рестрикции подпал гражданин Германии Александр Акст и граждане Украины Валерий Фальковский и Владислав Студенец. В черный список, по словам Данилова, "также включены 24 компании, которые связаны с этими лицами".

Глава государства Владимир Зеленский 2 апреля сообщил, что Совбез впервые ввел персональные санкции против 10 украинских граждан, которых счел крупнейшими контрабандистами в стране. В перечень, в частности, вошли бизнесмен Вадим Альперин, которого президент называл "крестным отцом контрабанды", и предприниматель Владимир Дидух.

По словам Зеленского, государственный бюджет Украины недополучил из-за контрабанды 300 млрд гривен (около $10,7 млрд), причем более 100 млрд гривен ($3,5 млрд) - вследствие неэффективной работы таможни.