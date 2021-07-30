СМИ: семь человек погибли в результате атаки боевиков ИГ на севере Ирака

КАИР, 30 июля. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли, 17 получили ранения на севере Ирака в результате вооруженного нападения на траурную процессию. Об этом сообщил в пятницу местный телеканал Al Sumaria.

По информации его источников, атака была совершена неподалеку от города Ясриб в провинции Салах-эд-Дин (в 45 км к северу от Багдада) боевиками из формирований, аффилированных с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Нападению подвергся автомобиль службы, предоставляющей ритуальные услуги. Среди погибших есть сотрудники данной организации, мирные жители, а также представители служб безопасности Ирака.

Местные власти объявили о начале расследования случившегося, пообещав "в кратчайшие сроки найти и наказать виновных".