Белый дом прокомментировал данные о попытке Трампа добиться отмены итогов прошлых выборов

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден считает, что на Министерство юстиции - генеральную прокуратуру США недопустимо оказывать давление в политических целях. С таким заверением выступила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя сведения о том, что предыдущий американский лидер Дональд Трамп пытался добиться от Минюста США отмены итогов выборов ноября 2020 года.

"Как ясно давал понять президент Байден, по его мнению, жизненно важно, чтобы министерство юстиции было свободным от ненадлежащего политического влияния. И нынешние откровения подчеркивают, почему это важно", - заявила Жан-Пьер. При этом она оставила без ответа вопрос о том, предпринимает ли в настоящее время Минюст США какие-либо действия в связи с преданием огласке упомянутых данных о шагах Трампа.

Руководство комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США выступило ранее с утверждениями о том, что Трамп в конце минувшего года пытался давить на минюст, чтобы добиться отмены итогов ноябрьских выборов. По версии руководства комитета, представляющего правящую ныне Демократическую партию США, республиканец Трамп 27 декабря оказал нажим на руководство минюста, "чтобы отменить сертифицированные итоги выборов 2020 года". Трамп якобы просил руководителей минюста "просто сказать, что выборы не были чистыми, а остальное предоставить" ему и его однопартийцам в Конгрессе. При этом Трамп будто бы грозил руководителям минюста увольнением. Сам Трамп и его окружение пока не прокомментировали эту информацию.