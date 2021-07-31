СМИ: Иордания временно закрыла границу с Сирией из-за ухудшения ситуации в городе Дераа

БЕЙРУТ, 31 июля. /ТАСС/. Власти Иордании приняли решение временно закрыть границу с Сирией из-за обострения обстановки в городе Дераа, расположенном в 110 км от Дамаска. Об этом сообщил в субботу агентству Ammon источник в МВД королевства.

"Контрольно-пропускной пункт "Насиб - Джабер" будет временно закрыт для движения транспорта из-за событий, затрагивающих безопасность на сирийской стороне границы", - указал он. По сведениям источника, КПП "возобновит свою работу, как только будут обеспечены подходящие условия".

Погранпереход не функционировал с прошлого года из-за пандемии коронавируса. 27 июля глава МВД королевства Мазен Фарайя связался по телефону со своим сирийским коллегой Мухаммедом Халедом Рахмоном и поставил его в известность о намерении иорданских властей возобновить работу КПП "Насиб - Джабер". При этом он отметил, что такой шаг "отвечает двусторонним интересам и принесет обоюдную выгоду".

Сирийский министр внутренних дел приветствовал решение правительства Иордании возобновить в полном объеме движение грузового и пассажирского транспорта через границу и заявил, что в Дамаске "готовы принять все необходимые меры для скорейшего открытия КПП". Однако 28 июля бандформирования, контролирующие район Дераа-эль-Балад, нарушили условия примирительного соглашения от 2018 года и атаковали посты сирийских военнослужащих на юге арабской республики, захватив в плен не менее 25 солдат. В ответ армия блокировала Дераа-эль-Балад, потребовав выдать боевиков, причастных к нападениям на позиции правительственных сил.

Бои в провинции Дераа привели к тому, что за трое суток свои дома покинули, по данным ООН, не менее 2,5 тыс. человек. Офис верховного комиссара по правам человека зафиксировал гибель восьми гражданских лиц, в том числе женщины и четырех детей, еще шесть человек получили ранения.

В пятницу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что сирийским военным удалось стабилизировать обстановку в пограничном регионе и восстановить режим прекращения огня.