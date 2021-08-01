В США закончился мораторий на выселение неплатежеспособных лиц

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Срок действия федерального моратория на выселение граждан, которые оказались без средств на оплату жилья из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, истек в США с наступлением воскресенья.

Мораторий был введен почти год назад Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США. Ранее его продлевали до 31 июля. Представитель ЦКПЗ подтвердила агентству Reuters, что с наступлением 1 августа мораторий закончился, от дальнейших комментариев она отказалась.

В пятницу Палата представителей Конгресса ушла на каникулы, которые продлятся семь недель. Как сообщило ранее агентство, в последний день заседаний законодатели не смогли согласовать продление моратория до 18 октября: республиканцы заблокировали данную инициативу. Кроме того, среди демократов это предложение также поддержали не все, в результате оно так и не было вынесено на голосование. Для продления моратория соответствующую инициативу необходимо одобрить и верхней палате Конгресса. Противники пролонгации ссылаются на положение домовладельцев, которым приходится оплачивать ипотеку, страховку и налоги в условиях отсутствия поступления платы от некоторых арендаторов.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден призвал Конгресс продлить мораторий. Как отмечалось в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, глава государства "решительно поддержал бы" пролонгацию запрета на выселение, однако регулятор не сможет этого сделать в связи с недавним решением Верховного суда, который постановил, что "ЦКПЗ потребуется четкое и конкретное разрешение Конгресса <...> на продление моратория после 31 июля".

В некоторых штатах в настоящее время действуют аналогичные меры, введенные на местном уровне. В частности, в Нью-Йорке, по данным Рейтер, такой мораторий продлен до 31 августа, а в Калифорнии - до 30 сентября.