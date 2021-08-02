В Армении пройдет первое заседание парламента нового созыва

ЕРЕВАН, 2 августа. /ТАСС/. Новый парламент Армении проведет в понедельник первое заседание после прошедших досрочных выборов. Депутатам предстоит выбрать председателя, а также вице-спикеров и глав постоянных комиссий законодательного органа.

По итогам выборов, вызванных политическим кризисом в стране, партия и. о премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 71 мандат из 101, что позволяет ей самостоятельно сформировать правительство. Как ожидается, Пашинян будет вновь выдвинут однопартийцами на должность главы кабмина.

Спикер нового парламента и два его заместителя также будут представителями парламентского большинства. Согласно Избирательному кодексу республики, один из трех вице-спикеров должен представлять оппозицию. Как ожидается, председателем парламента будет избран нынешний вице-спикер Ален Симонян.

Кроме того, на первом заседании планируется обсуждение проекта закона об изменении структуры правительства. Какие именно ожидаются изменения, пока неизвестно.

Что касается избрания премьера, то конституция Армении не предусматривает фиксированных сроков его утверждения. Кандидатура главы кабмина будет выдвинута фракцией победившей на выборах партии, после чего на специальном заседании за нее проголосуют депутаты, а затем решение парламентариев утвердит президент Армен Саркисян.

Внеочередные выборы в парламент Армении прошли 20 июня. По данным ЦИК, партия "Гражданский договор" набрала 53,92%, блок "Армения" - 21,04%, блок "Честь имею" - 5,23%. Явка на выборах составила 49,4%.