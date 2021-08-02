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Фракция "Гражданский договор" приняла решение выдвинуть Пашиняна на пост премьера

ЕРЕВАН, 2 августа. /ТАСС/. Фракция "Гражданский договор", у которой в парламенте Армении нового созыва абсолютное большинство мандатов, приняла решение выдвинуть на пост премьер-министра действующего главу кабмина Никола Пашиняна. Об этом на своей странице в Facebook в понедельник написала депутат Назели Багдасарян и выложила фото с документом о решении фракции.

"Руководствуясь Конституцией Армении и законом о регламенте Национального собрания, выдвинуть на должность премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - говорится в документе.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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