Зеленский обнародовал программу празднования 30-летия независимости Украины

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник представил программу празднования 30-летия независимости Украины, которая предполагает военный парад и ряд других мероприятий. Презентация программы состоялась во время форума "Украина 30".

"10 основных мероприятий, 10 ключевых достижений, 10 важных выводов, а вместе - 30 лет независимости и одна мечта на последующие годы. Борьба за независимость длилась не один день, поэтому и не один день мы будем отмечать победу в этой борьбе", - сказал он, выступая на форуме.

По словам президента, за неделю до Дня независимости - 16 августа - на Украину привезут оригинал конституции Пилипа Орлика [на Украине считают своей первой конституцией], и граждане смогут увидеть ее в Софийском соборе. Этот документ 1710 года, написанный гетманом Украины Пилипом Орликом, установил принцип разделения властей в правительстве между законодательной, исполнительной и судебной ветвями. 22 августа состоится чествование погибших в Донбассе украинских военных и вручение новой государственной премии "Национальная легенда".

В рамках празднования 23 августа в географическом центре Украины построят монумент единства. В этот же день состоится первая встреча в рамках формата "Крымская платформа", инициированного Украиной для реализации своих притязаний на полуостров. В сам День независимости - 24 августа - в центре Киева пройдет военный парад при участии стран - партнеров Украины. Он традиционно состоится на главной улице Киева Крещатик и площади Независимости. Президент Украины сообщил, что это будет "большой парад как на суше, так и на воде, - будет и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве". Вечером запланирован благотворительный концерт итальянского певца Андреа Бочелли на стадионе "Олимпийский".

Кабинет министров Украины ранее выделил 5,4 млрд гривен (около $200 млн) на празднование 30-й годовщины независимости Украины. Помимо торжеств, эти деньги направят и на некоторые инфраструктурные проекты, сообщала ранее пресс-служба Минфина страны.

В частности, правительство планирует модернизировать шесть региональных аэропортов, построить железнодорожную ветку Киев - Львов - Скнилов с колеей по европейскому стандарту и завершить строительство нового лечебно-диагностического комплекса в спецбольнице "Охматдет". Как прогнозируют в ведомстве, сумма расходов непосредственно на торжества будет равняться примерно 100 миллионам гривен (около 3,7 млн долларов).