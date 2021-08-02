На Украине к 30-летию независимости выпустили сувенирную медаль с изображением Бандеры

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Памятная сувенирная медаль с изображением главаря украинских националистов Степана Бандеры выпущена к 30-летию независимости Украины. О поступлении в продажу такой медали сообщило украинское предприятие "Герольдмайстер".

"На аверсе медали рельефно изображены малый герб Украины, который нижним углом сокрушает символику СССР, которая лежит. В верхней части герб полукругом охватывает надпись "Слава Украине!", по бокам размещены даты 1991 и 2021", - говорится в понедельник в описании на сайте предприятия.

На реверсе медали, как сообщается на сайте, "вокруг горящего факела и надписи "Героям Слава!" расположены барельефные портреты выдающихся борцов, которые положили свои жизни за независимость и свободу Украины". Это портреты лидеров украинского националистического движения Симона Петлюры, Степана Бандеры, Евгения Коновальца. Рядом с ними портрет поэта, прозаика, художника и этнографа Тараса Шевченко, а также диссидентов Василия Стуса и Вячеслава Чорновола.

Медаль отчеканена из латуни, ее диаметр 70 мм. Стоимость медали составляет 1 100 гривен (около $42).