Посла Ирана вызвали в МИД Румынии в связи с нападением на танкер в Аравийском море

БУХАРЕСТ, 2 августа. /ТАСС/. Посол Ирана был срочно вызван в понедельник в МИД Румынии в связи с нападением на танкер Mercer Street в Аравийском море, во время которого были убиты граждане Румынии и Великобритании. Об этом сообщило румынское внешнеполитическое ведомство.

"Румыния твердо осуждает абсолютно неприемлемое нападение с использованием беспилотника, совершенное против судна Mercer Street, которое привело к гибели капитана судна, румынского гражданина, погибшего при исполнении долга", - указывается в сообщении МИД.

"Учитывая представленные международными партнерами Румынии сведения о том, что нападение носило преднамеренный характер и, соответственно, координировалось Ираном, Румыния потребовала незамедлительных объяснений от иранских властей и оставляет за собой право действовать соответствующим образом вместе со своими международными партнерами для адекватного ответа, - подчеркивается в документе. - Посол Исламской Республики Иран был срочно вызван в МИД Румынии с этой целью".

Румынский МИД указал, что "атака против гражданской цели, которая привели к гибели людей и значительному материальному ущербу, не имеет никакого оправдания и должна быть твердо осуждена на международном уровне".

"МИД продолжает координировать усилия с союзниками и партнерами Румынии, чтобы определить самые подходящие ответные меры", - подчеркивается в сообщении.