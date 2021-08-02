Канцелярия президента Кипра сообщила об ответном письме Путина по ситуации вокруг Вароши

НИКОСИЯ, 2 августа. /ТАСС/. Канцелярия президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса сообщила в понедельник о получении ответного письма президента РФ Владимира Путина на послания, которые кипрский лидер ранее направлял ему по поводу ситуации вокруг квартала Вароша в городе Фамагуста на севере Кипра.

"Мы считаем недопустимыми односторонние действия, нарушающие резолюции 550 и 789 Совета Безопасности ООН", - цитирует канцелярия письмо Путина.

Согласно сообщению канцелярии, в послании сказано, что Путин "внимательно прочел" письмо кипрского президента от 14 мая, написанное по итогам неформальной встречи по вопросу кипрского урегулирования в Женеве, а также сообщение от 5 июля, в которых была выражена обеспокоенность по поводу возможного изменения статус-кво Вароши и рисков в отношении достижения всеобъемлющего, устойчивого и справедливого решения проблемы.

Пресс-служба Кремля не сообщала о таком письме российского лидера.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 22 июля заявляла, что Москва не поддерживает одностороннее изменение статуса части этого закрытого района.

Ранее лидер турок-киприотов, президент самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар на военном параде в турецкой части Никосии заявил, что часть района Вароша, расположенного в нейтральной зоне острова, будет демилитаризована и выделена в пользование греко-кипрских собственников. Присутствовавший на параде президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал это решение. Однако согласно резолюции Совета Безопасности ООН от 1984 года, Вароша должна оставаться нетронутой до возвращения туда потомков греко-кипрских собственников, изгнанных в 1974 году. Возвращения этого района под контроль миротворцев ООН (де-факто он находится под контролем войск Турции) требует еще одна резолюция СБ ООН. Несмотря на существование этих двух документов, 8 октября 2020 года власти самопровозглашенной ТРСК открыли доступ туристам в приморскую часть северных кварталов Вароши.