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На Мадагаскаре арестовали 21 человека по делу о заговоре против президента

По данным агентства Reuters, среди них пять генералов армии и жандармерии, а также четверо иностранцев, включая граждан Франции

ПРЕТОРИЯ, 2 августа. /ТАСС/. Власти Мадагаскара арестовали 21 человека, включая 12 военнослужащих, по подозрению в заговоре с целью убийства действующего президента страны Андри Радзуэлины и свержения правительства. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на генерального прокурора при апелляционном суде столицы Мадагаскара Бертину Разафиаривуни.

"Следователи получили надежные вещественные доказательства, что позволило им выявить организаторов заговора, - заявила она. - Указанные лица задержаны".

По данным агентства, среди арестованных пять генералов армии и жандармерии, а также четверо иностранцев, включая граждан Франции, ведется их допрос. Первые аресты были произведены 20 июля. Им предшествовала интенсивная работа следствия, которая велась в течение нескольких месяцев. Издание Jeune Afrique передало, что один из заговорщиков - гражданин Франции Поль Рафанухарана - обращался к компании Madagascar Oil с просьбой предоставить ему несколько миллионов долларов.

Теги
Радзуэлина, АндриМадагаскар
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