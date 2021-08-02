Посла Ирана вызвали в МИД Великобритании на фоне инцидента с танкером в Аравийском море

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Посол Ирана в Великобритании Мохсен Бахарванд вызван в МИД Соединенного Королевства в связи с инцидентом с танкером Mercer Street в Аравийском море, в результате которого погибли двое членов экипажа, в том числе один британец.

"Иранский посол в Великобритании Мохсен Бахарванд был вызван сегодня в МИД на встречу с замминистра иностранных дел, курирующим страны Ближнего Востока, Джеймсом Клеверли в ответ на беззаконную атаку на Mercer Street 29 июля", - говорится в распространенном в понедельник заявлении британского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается в сообщении, Клеверли призвал иранские власти, которые в Лондоне считают ответственными за инцидент с танкером, "немедленно прекратить действия, подрывающие международную безопасность, и гарантировать свободу навигации кораблей в соответствии с международным правом".

Ранее Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO) проинформировала, что танкер-химовоз Mercer Street подвергся нападению в ночь с 29 на 30 июля. Компания - оператор судна Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому предпринимателю Эялю Оферу, первоначально сообщила, что речь может идти об атаке пиратов, однако в UKMTO инцидент классифицируют как не связанный с пиратством.

Zodiac Maritime подтвердила, что в результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна. В социальных сетях было опубликовано фото пожара на борту танкера. Оператор пока не сообщает о подробностях произошедшего, поясняя, что детали пока устанавливаются.

На момент инцидента судно находилось в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Танкер без груза следовал из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. Mercer Street принадлежит японскому судовладельцу и ходит под флагом Либерии.