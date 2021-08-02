СМИ: талибы захватили телерадиоцентр в Гильменде

ТЕГЕРАН, 2 августа. /ТАСС/. Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) захватили в понедельник здание регионального государственного телерадиоцентра в городе Лашкаргах - административном центре провинции Гильменд в Афганистане. Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на свои источники.

По данным Tolo News, все местные СМИ в провинции Гильменд прекратили работу. Талибы заняли первый район города Лашкаргах. Все сотрудники телерадиоцентра провинции покинули здание два дня назад.

В начале июля движение "Талибан" взяло под контроль районы Афганистана вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном - на фоне вывода войск западной коалиции. Как заявил новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, приоритетом для армии является защита от талибов основных городов страны, пограничных переходов и шоссе. По его словам, главари талибов намерены сначала перерезать основные дороги, по которым идет подвоз товаров, а затем развернуть наступление на города и районы.