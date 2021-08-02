Премьер Ливана не смог сформировать кабинет к годовщине взрыва в порту Бейрута 4 августа

БЕЙРУТ, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати объявил в понедельник, что ему не удалось сформировать правительство к первой годовщине взрыва в морском порту Бейрута 4 августа 2020 года. Выступая перед журналистами во дворце Баабда, он дал понять, что состоявшаяся встреча с президентом республики Мишелем Ауном, на которой должен был быть одобрен состав нового кабинета, завершилась безрезультатно.

"Я стремился к тому, чтобы в стране появилось правительство к этой трагической дате, которая затрагивает прямо или косвенно каждую ливанскую семью, - указал премьер. - Государство не может жить без правительства бесконечно, тем более в такой тяжелой ситуации, в которой находится Ливан". По его словам, процесс формирования кабинета в последние дни замедлился в связи с подготовкой к международной конференции в поддержку Ливана, которая пройдет 4 августа под эгидой Франции и ООН.

Перед Микати стоит задача создать кабинет, который будет править страной в оставшийся до парламентских выборов в 2022 году промежуток времени. 29 июля премьер заявил, что намерен "подобрать команду из опытных специалистов, которые будут денно и нощно трудиться над спасением Ливана". В понедельник он подчеркнул, что "намерен сохранить конфессиональное распределение министерских портфелей, которое существовало в кабинете технократов во главе с Хасаном Диабом, ушедшим в отставку 10 августа прошлого года".

26 июля президент Аун назначил депутата из северного ливанского города Триполи Наджиба Микати премьер-министром и поручил ему сформировать новое правительство республики. По итогам консультаций главы государства с парламентскими фракциями, которые проходили во дворце Баабда, кандидатура Микати получила поддержку 72 из 115 членов законодательного органа власти.

65-летний политик и бизнесмен Наджиб Микати дважды возглавлял правительства Ливана: в период острого политического противостояния в 2005 году после убийства экс-премьера Рафика Харири и в 2011-2014 годах в разгар кризиса в соседней Сирии.