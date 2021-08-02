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Алена Симоняна избрали председателем парламента Армении

Ален Симонян избран председателем парламента Армении - трансляция заседания.

Экс-президент Киргизии рассказал о причине возвращения в страну
Аскар Акаев прибыл на родину на неделю, чтобы помочь следствию по делу месторождения "Кумтор"
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