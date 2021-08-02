В МИД Франции заявили, что для Европы будет честью предоставить политубежище Тимановской

ПАРИЖ, 2 августа. /ТАСС/. МИД Франции считает, что для Европы будет честью предоставить политическое убежище белорусской спортсменке Кристине Тимановской. Об этом в понедельник заявил на брифинге официальный представитель французского дипломатического ведомства.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, для Европы будет честью в кратчайшие сроки принять госпожу Тимановскую и предоставить ей политическое убежище", - заявил представитель МИД. Он добавил при этом, что "Франция намерена также в координации и в солидарности с другими странами - членами Европейского союза самым решительным образом продолжать оказывать поддержку населению и гражданскому обществу Белоруссии".

Ранее в эфире радиостанции RFI госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что вместе с рядом европейских стран Франция рассматривает возможность предоставления политического убежища Тимановской "в ближайшие дни или недели". "Я думаю, это то, что может сделать Европа", - добавил он.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил в воскресенье, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Первоначально планировалось, что легкоатлетка выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4×400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая в соцсетях подвергла критике такое решение.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила "Еврорадио" о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам спортсменки, на нее было оказано давление и ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. Она провела ночь в отеле аэропорта. Несколько европейских стран предложили ей убежище, спортсменка находится в посольстве Польши в Токио и получила польскую гуманитарную визу.