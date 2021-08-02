Джонсон заявил, что Ирану придется ответить за нападение на танкер Mercer Street

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Иран должен будет ответить за инцидент с японским танкером Mercer Street, ответственность за который правительство Великобритании возлагает на Тегеран. Об этом заявил в понедельник журналистам премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Думаю, что Ирану придется столкнуться с последствиями своих действий и признать ответственность [за произошедшее], на которую указал глава МИД [Великобритании Доминик Рааб]", - сказал Джонсон, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Лондон возможность применения военной силы в отношении Тегерана после гибели находившегося на борту танкера гражданина Великобритании. - Имел место возмутительный и неприемлемый удар по коммерческому судоходству. Погиб британский гражданин. Исключительно важно, чтобы Иран и все остальные страны уважали свободу судоходства по всему миру, и Великобритания продолжит на этом настаивать".

1 августа глава Форин оффиса заявил, что именно Иран "с высокой вероятностью" стоит за нападением на танкер, в ходе которого использовались беспилотные летательные аппараты. С таким же заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Лондон и Вашингтон подчеркнули, что ведут консультации с союзниками, чтобы дать согласованный ответ на нападение. Власти Ирана отрицают причастность к инциденту, называя обвинения США и Великобритании голословными.

Как сообщила 30 июля Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO), около 23:40 четверга по всемирному координированному времени (02:40 пятницы мск) танкер-химовоз Mercer Street подвергся нападению. Компания - оператор судна Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому предпринимателю Эялю Оферу, первоначально сообщила, что речь может идти об атаке пиратов, однако в UKMTO инцидент классифицируют как не связанный с пиратством. Zodiac Maritime подтвердила, что в результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна. В социальных сетях было опубликовано фото пожара на борту танкера. Оператор не сообщает о подробностях произошедшего, поясняя, что детали пока устанавливаются.

На момент инцидента судно находилось в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Танкер без груза следовал из танзанийского Дар-эс-Салама в эмиратский порт Эль-Фуджайра. Mercer Street принадлежит японскому судовладельцу и ходит под флагом Либерии.