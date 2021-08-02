Посла Румынии вызвали в МИД Ирана в связи с инцидентом с японским танкером

ТЕГЕРАН, 2 августа. /ТАСС/. Посол Румынии в Тегеране был вызван в МИД Ирана в знак протеста против обвинений в причастности исламской республики к атаке на японский танкер Mercer Street. Об этом сообщает в понедельник агентство Fars.

В ходе встречи до румынского дипломата были доведены позиция Тегерана о безосновательности этих обвинений и протест против вызова посла Ирана в Бухаресте в МИД Румынии в связи с этим инцидентом.

В четверг японский танкер Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море. Компания - оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна.

МИД Израиля и Британии, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что ответственность за нападение на танкер Mercer Street несет Иран. По версии Тегерана, эти обвинения являются голословными и политически мотивированными.