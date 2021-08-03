СМИ: 10 стран мира готовы отозвать решения о признании независимости Косова

ТАСС, 3 августа. Десять стран мира готовы отозвать свои ранее принятые решения о признании самопровозглашенной Республики Косово. Об этом сообщила в понедельник сербская газета Politika со ссылкой на источники.

Газета не раскрывает перечень стран, которые дали соответствующие обещания Белграду, однако сообщает, что речь идет о странах Азии и Африки, которые предпочитают сохранять конфиденциальность из-за возможного давления на них со стороны США. Газета отмечает, что непризнанная республика, вероятно, снимет в начале сентября мораторий на дипломатические действия по признанию и отзыву признания Приштины.

Газета отмечает, что Белград надеется на поддержку России и Китая, в то время как более 100 государств-членов ООН предпринимают действия, направленные на признание Приштины и включение Косова в состав международных организаций.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.