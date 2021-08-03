Даниэль Ортега будет баллотироваться в президенты Никарагуа на очередной срок

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 августа. /ТАСС/. Президент Никарагуа Даниэль Ортега утвержден кандидатом на выборах главы государства от "Сандинистского фронта национального освобождения". Об этом сообщил в понедельник печатный орган партии "Баррикада".

"Единогласно были одобрены кандидаты на всеобщих выборах президента Никарагуа в 2021 году от "Сандинистского фронта национального освобождения" и объединенного альянса "Никарагуа торжествует" - командующий Даниэль Ортега Сааведра и Росарио Мурильо", - говорится в сообщении. Супруга Ортеги Мурильо будет баллотироваться на пост вице-президента, который она занимает в настоящее время.

Ранее в Никарагуа были задержаны несколько оппозиционных политиков, которые собирались претендовать на высший государственный пост. Среди них - дочь бывшего главы государства Кристиана Чаморро, которая, согласно результатам опросов, могла стать фаворитом предвыборной гонки.

Впервые Ортега, один из лидеров вооруженной борьбы против диктатуры Анастасио Сомосы, стал президентом Никарагуа в 1985 году. Спустя пять лет ему не удалось переизбраться. Он вновь возглавил страну в 2007 году. Под его руководством Никарагуа удалось преодолеть последствия глобального экономического кризиса 2008-2009 годов и снизить уровень бедности с 42,5% до 29,6% в течение 2009-2014 годов.

На выборах в ноябре 2016 года Ортегу поддержали более 72% избирателей, принявших участие в голосовании.