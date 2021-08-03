ЦИК Бразилии просит провести расследование в отношении Болсонару за распространение фейков

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 августа. /ТАСС/. Высший избирательный суд Бразилии (выполняет функции ЦИК в стране) требует расследовать распространение президентом страны Жаиром Болсонару дезинформации об уязвимости действующей системы голосования крупнейшего государства Латинской Америки. Соответствующее ходатайство одобрено на пленарном заседании в понедельник.

"Направляю ссылку на выступление президента республики от 28 июля 2021 года в целях выявления возможных преступных действий, соотносящихся с предметом расследования, <...> известного как "расследование о лживых новостях", которое ведется под надзором Федерального верховного суда (высшая судебная инстанция Бразилии)", - предложил глава Высшего избирательного суда Луис Роберту Баррозу в ходе онлайн-заседания. Предложение поддержано единогласно.

Болсонару неоднократно заявлял о недоверии к действующей системе голосования с использованием исключительно электронных урн, так как она, как он считает, не позволяет верифицировать результаты волеизъявления. Глава государства внес на рассмотрение парламента законопроект, в соответствии с которым результаты голосования каждого избирателя должны обязательно распечатываться, чтобы обеспечить возможность проверки правильности учета волеизъявления и избежать подтасовок. Болсонару не первый, кто выдвигает инициативу по изменению системы голосования. В 2015 году парламент Бразилии принял соответствующие поправки к основному закону страны, однако впоследствии они были признаны противоречащими конституции и отменены.

28 июля Болсонару в эфире государственного телевидения в течение нескольких часов рассказывал о своих подозрениях относительно честности президентских выборов 2018 года. По его убеждению, он одержал победу уже в первом туре голосования, однако результаты якобы были сфальсифицированы. В ходе эфира он также продемонстрировал ряд распространяющихся в соцсетях видеороликов, в которых говорится о предположительной уязвимости действующей системы, что ЦИК категорически опровергает. По части из представленных Болсонару утверждений ранее уже проводились полицейские расследования, не подтвердившие его позиции.

В минувшие выходные в ряде городов прошли манифестации сторонников Болсонару с требованием реформирования системы голосования. Глава государства выступил с видеообращением к участникам митингов, выразив им поддержку и одобрение.