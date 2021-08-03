В Минске судят лидера оппозиционной партии за разглашение данных расследования

МИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Суд Ленинского района Минска приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению председателя Объединенной гражданской партии (ОГП) Белоруссии Николая Козлова в разглашении данных предварительного расследования по делу о Координационном совете белорусской оппозиции. Об этом сообщил во вторник не зарегистрированный Минюстом Белоруссии правозащитный центр "Весна".

По данным правозащитников, председательствующая на процессе судья Татьяна Шотик по ходатайству прокурора приняла решение о судебных слушаниях в закрытом режиме, поскольку "материалы уголовного дела содержат данные предварительного расследования, которые не подлежат разглашению". Суд отказал в удовлетворении ходатайства Козлова об отводе судьи и рассмотрении дела в открытом процессе.

"Я считаю, что это дело политически мотивированное, сфабрикованное и ставит перед собой цель наказать меня за политическую деятельность", - приводит "Весна" фрагмент выступления Козлова в суде.

Ранее против Козлова возбудили уголовное дело по статье об умышленном разглашении данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания (ч. 1 ст. 407 Уголовного кодекса Белоруссии). Политик трижды отказался дать подписку о неразглашении после допросов в Следственном комитете. За отказ подписывать документ о неразглашении 18 февраля лидер ОГП получил 15 суток административного ареста. Кроме того, в конце марта Козлов отбыл 15 суток административного ареста за неповиновение законному требованию должностного лица. Главе оппозиционной партии грозит штраф или арест.