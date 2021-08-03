Глава МИД ФРГ заявил, что белорусские власти пренебрегают олимпийскими принципами

БЕРЛИН, 3 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что ситуация вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской свидетельствует о пренебрежительном отношении Минска к собственным спортсменам и олимпийским принципам. Об этом Маас заявил в интервью газете Rheinische Post.

"Власти в Минске, попытавшись похитить Кристину Тимановскую, показали, что игнорируют собственных спортсменов и тем самым олимпийские принципы", - заявил германский министр. По его мнению, белорусские власти являются "банкротом с политической и моральной точек зрения". "Ведущие члены общества вынуждены поворачиваться спиной к своей родине", - считает Маас.

Представители Белорусского фонда спортивной солидарности ранее сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила "Еврорадио" о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам спортсменки, на нее было оказано давление, ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия. НОК Белоруссии отслеживает ситуацию вокруг Тимановской и сотрудничает по этому вопросу с оргкомитетом Олимпиады и Международным олимпийским комитетом.