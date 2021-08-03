Зеленский подписал указ о гуманитарной помощи Литве из-за наплыва мигрантов из Белоруссии

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Литве гуманитарной помощи в целях сдерживания потока нелегальных мигрантов из Белоруссии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба офиса украинского лидера.

"Документ предусматривает содействие Литве в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за стремительного увеличения количества нелегальных мигрантов с территории Белоруссии", - говорится в сообщении. Президент поручил Кабинету министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Литве для обустройства ее государственной границы.

28 июля украинское правительство приняло решение направить в Литву колючую проволоку для оборудования границы.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 027 нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, что более чем в 37 раз превышает показатель за весь 2020 год. Литва столкнулась с проблемой размещения нелегалов. Литовская сторона также приняла решение установить забор из колючей проволоки на участках границы протяженностью около 550 км, однако уже заявила о недостатке технических средств для его обустройства. Заграждение станет частью планируемого физического барьера на пути нелегальных мигрантов. МВД Литвы считает необходимым построить на границе также стену. Ранее литовское правительство объявило, что Эстония решила направить Вильнюсу колючую проволоку для оборудования 100 км границы.

Литовские власти заявляют, что Белоруссия намеренно пропускает мигрантов через границу в Литву, чтобы оказать давление на Вильнюс. Официальный Минск отвергает эти обвинения. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.