В Нью-Йорке с 16 августа начнут требовать подтверждение вакцинации в ресторанах и барах

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Рестораны и бары Нью-Йорка будут требовать от посетителей подтверждение вакцинации от коронавируса. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в онлайн-формате мэр города Билл де Блазио.

Рестораны и бары начнут требовать от посетителей свидетельства о вакцинации с 16 августа. С 13 сентября городские власти начнут проверять, как исполняется данное требование. До этого времени будет еще возможно обслуживание и невакцинированных клиентов.

"Впервые в нашей стране вводится соответствующее требование, - сказал он. - Подобные меры дают нам возможность более эффективно бороться с вирусом".

Аналогичные требования будут введены в спортзалах, театрах и кинотеатрах, развлекательных комплексах. "Если вы не вакцинировались, тогда, к сожалению, ничего из этого посетить вы не сможете", - сказал де Блазио.

Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом вводятся из-за распространения дельта-варианта инфекции. Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), на него приходится более 83% случаев заражения коронавирусом в США. При этом, согласно докладу ЦКПЗ о ситуации с коронавирусом в Провинстауне (штат Массачусетс), заразиться дельта-вариантом и стать его распространителями могут даже вакцинированные люди. На этом фоне ЦКПЗ уже рекомендовали вернуться к ношению масок в помещениях независимо от статуса вакцинации.