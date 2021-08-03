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Продвижение "Талибана" в Афганистане
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Блинкен и Гани в телефонном разговоре осудили атаки талибов в Афганистане

Как сообщили в Госдепартаменте, стороны "подчеркнули необходимость ускорения мирных переговоров и достижения политического урегулирования"

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и афганский президент Ашраф Гани в телефонном разговоре во вторник осудили атаки радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом сообщила по итогам беседы пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь Блинкен разговаривал сегодня с президентом Гани, чтобы подтвердить твердую и прочную приверженность США Афганистану. Госсекретарь и президент подчеркнули необходимость ускорения мирных переговоров и достижения политического урегулирования. <...> Оба лидера осудили продолжающиеся нападения талибов", - говорится в сообщении.

Теги
АфганистанСШАГани, АшрафПродвижение "Талибана" в АфганистанеБлинкен, Энтони
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