В США заявили, что встреча расширенной "тройки" по Афганистану пройдет в ближайшие дни

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Американская делегация рассчитывает на проведение в ближайшие дни встречи в формате расширенной "тройки" (РФ, США, Китай, Пакистан) по афганскому мирному урегулированию. Об этом заявил во вторник спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, выступая на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом в штате Колорадо. Трансляция конференции ведется на сайте института.

Халилзад подчеркнул, что в процессе мирного урегулирования США рассчитывают на "достижение взаимопонимания с другими" сторонами, в частности коллегами из европейских стран. "Кроме того, есть расширенная "тройка", которую мы организовали пару лет назад совместно с Россией, Китаем и Пакистаном, - продолжил он. - Я снова встречусь с ними в ближайшие дни".