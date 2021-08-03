Профильное ведомство США не получало запросов от Турции о помощи в тушении пожаров

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Лесная служба США (при Министерстве сельского хозяйства) не получала запроса от Турции о предоставлении помощи в борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе американского ведомства.

"Лесная служба <...> не получала каких-либо запросов о поддержке от Турции. Запросы об оказании помощи от стран, помимо тех, с которыми у нас есть двусторонние соглашения о содействии в тушении пожаров, направляются послу США в этой стране. Если это будет сочтено целесообразным, любая поддержка, которая может быть предоставлена, будет координироваться через управление гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию", - сообщили в Лесной службе.

"В настоящее время ресурсы по борьбе с природными пожарами полностью задействованы в [урегулировании] текущей и прогнозируемой ситуации с природными пожарами внутри США", - добавили там.

Сильная жара и засуха привели к тому, что 28 июля лесной пожар начался недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции. На следующий день огонь вспыхнул и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек.

29 июля президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что государство мобилизовало на борьбу с огнем все возможные силы. По данным президентской администрации, в тушении пожаров задействовано более 1,1 тыс. единиц техники, в том числе три российских самолета-амфибии Бе-200.

За минувшие шесть дней локализовать удалось 147 из 156 очагов возгорания в более чем 30 провинциях республики.