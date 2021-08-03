Почти 60% участников опроса в Белоруссии негативно относятся к западным санкциям

МИНСК, 3 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 59,9% участников опроса в Белоруссии негативно оценивают западные санкции против страны. Об этом сообщило во вторник агентство БелТА, ссылаясь на данные социсследования, проведенного по заказу телеканала ОНТ аналитическим центром EcooM и фондом "Украинская политика".

Отмечается, что еще 16,9% опрошенных относятся к санкциям скорее негативно. Позитивно и скорее позитивно к западным санкциям относятся соответственно 1,3% и 0,9%. Нейтрально в этом вопросе свою позицию оценили 3,8% респондентов.

По данным опроса, 25,2% заявили, что санкции нацелены на то, чтобы сделать жизнь белорусов хуже. 17,6% опрошенных сказали, что санкции предусматривают собой "отработку сценария давления на Россию", а 15% - что они направлены на то, чтобы сделать Белоруссию зависимой. 7,4% считают, что цель рестрикций - озлобить народ против президента страны Александра Лукашенко.

Как отмечают организаторы опроса, исследование проводилось 5-21 июля, в нем приняли участие 1 890 человек.

Ряд европейских стран и США не признают результаты выборов президента Белоруссии, которые прошли в августе 2020 года, и считают чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранительных органов по отношению к протестующим. На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения по отношению к Белоруссии. С 25 июня вступили в силу экономические секторальные санкции Евросоюза против страны. Это первый случай в истории, когда против Минска введены экономические ограничительные меры.

К настоящему моменту Евросоюз ввел также четыре пакета индивидуальных санкций, под действие которых попали 166 физических и 15 юридических лиц, включая такие заводы, как МАЗ и БелАЗ. Всем фигурантам этого списка запрещен въезд в ЕС и доступ к европейским финансовым рынкам. С юридическими лицами европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо экономические отношения. Кроме того, страны ЕС отказались от полетов над территорией Белоруссии и запретили белорусским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве ЕС. В Минске считают подобные санкции недальновидными, ущербными и граничащими с вмешательством во внутренние дела Белоруссии.